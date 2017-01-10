ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ Итоговый выпуск Новостей – это полная информационная картина дня. Редакция службы информации - представляет зрителю подробный рассказ о важных событиях, фактах, происшествиях и прецедентах которые привлекли внимание журналистов.





ИТОГИ НЕДЕЛИ «ИТОГИ НЕДЕЛИ» - еженедельная информационно-аналитическая программа. Пристальный взгляд на актуальные темы.

Программа «Экстренный вызов» Специально для Вас мы оказываемся на месте ЧП первыми! Проводим журналистские расследования и не боимся общаться с самыми опасными преступниками.

ДПС - Дорога. Перекресток. Судьба "ДПС" - в помощь пешеходам и автолюбителям! Актуальная информация, ежедневная сводка ДТП, уникальное видео и неожиданные рейды ГИБДД!

УТРО. НИЧЕГО ЛИШНЕГО Мы не призываем Вас любить Утро. Мы даем Вам утреннюю порцию реальности, хорошего настроения и больше…НИЧЕГО ЛИШНЕГО.

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Город спорта – Город побед В программе рассказывается о паралимпийских, сурдлимпийских, индивидуальных и не олимпийских видах спорта. Программа «Город спорта – Город побед» - это еженедельный вестник о том, как развивается спорт в Новосибирске.