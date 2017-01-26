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Чт 26 января 2017

Новосибирск -23C

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  • 21:45
    ХОККЕЙ. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирская область). Повтор
  • 00:00
    НОВОСТИ ОТС
  • 00:35
    "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
  • 00:45
    "Деловые новости"
  • 00:50
    "ДПС"
  • 01:00
    "Грехи наши" Художественный фильм
  • 02:25
    "Жизнь, которой не было" Телесериал 4-6 серии
  • 04:40
    "Угрозы современного мира. Химическая атака"
  • 05:10
    "Разрушители мифов. Битва за жизнь"

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