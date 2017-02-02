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Чт 2 февраля 2017

Новосибирск -12C

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Телепрограмма отс

  • 06:00
    "Ничего лишнего"
  • 10:00
    12.55, 14.25, 15.25, 17.55, 19.15, 23.55, 05.55 Большой прогноз
  • 10:05
    "Жизнь, которой не было" Телесериал 15 серия
  • 10:50
    13.35, 15.55, 18.30, 22.25, 00.30, 01.00, 05.30 Погода
  • 10:55
    "Жизнь, которой не было" Телесериал 16 серия
  • 11:40
    "Барбара Брыльска. Мужчины не имеют шанса"
  • 12:30
    Детское время на ОТС. Мультфильмы
  • 13:00
    "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
  • 13:10
    "Деловые новости"
  • 13:15
    "СпортОбзор"
  • 13:25
    "ДПС"
  • 13:35
    "Водоворот чужих желаний" Телесериал 1-2 серии
  • 15:30
    "ДПС"
  • 15:40
    "СпортОбзор"
  • 15:50
    "Деловые новости"
  • 15:55
    "И это все о нем" Художественный фильм 4 серия
  • 17:10
    "В мире людей. Живу и верю"
  • 18:00
    "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
  • 18:10
    "СпортОбзор"
  • 18:20
    "ДПС"
  • 18:30
    "В мире людей. Забытые кумиры"
  • 19:20
    ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь (Новосибирская область) - Адмирал (Владивосток). Прямая трансляция
  • 21:55
    НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
  • 22:25
    "ДПС"
  • 22:35
    "Деловые новости"
  • 22:45
    "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
  • 22:55
    "В мире людей. В изгнание по собственному желанию"
  • 00:00
    НОВОСТИ ОТС
  • 00:30
    "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
  • 00:40
    "Деловые новости"
  • 00:50
    "ДПС"
  • 01:00
    ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь (Новосибирская область) - Адмирал (Владивосток). Повтор
  • 03:20
    "Водоворот чужих желаний" Телесериал 3-4 серии
  • 05:00
    "Основной элемент. Мужчины vs женщины"

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