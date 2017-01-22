Новости.отс
Вс 22 января 2017
Новосибирск -8C
Самые Читаемые
Телепрограмма отс
-
12:50"Шаповалов" Телесериал 5-8 серии
-
16:15"Долгая дорога в Дюнах" Художественный фильм 4-5 серии
-
18:55"Михаил Горбачев. Первый и последний"
-
20:00"ИТОГИ НЕДЕЛИ"
-
20:45"Мимино" Художественный фильм
-
22:25"Большая маленькая я" Художественный фильм
-
00:05"Семья" Художественный фильм
-
01:35"Другое лицо" Художественный фильм
-
03:15"Тени прошлого" Телесериал 1-3 серии
ПРОМО КАДРЫ
-
"СЛЁЗЫ ПОБЕДЫ"
«Слёзы Победы» - серия роликов с воспоминаниями новосибирцев, свидетелей страшных лет – тех, кто пер...
-
ПАТРИОТ
Такого еще не было на российских экранах. Реалити-шоу в отряде специального назначения. Камеры работ...
Популярное в эфиреПоказать еще
-
ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ
Итоговый выпуск Новостей – это полная информационная картина дня. Редакция службы информации - представляет зрителю подробный рассказ о важных событиях, фактах, происшествиях и прецедентах которые привлекли внимание журналистов.
-
ИТОГИ НЕДЕЛИ
«ИТОГИ НЕДЕЛИ» - еженедельная информационно-аналитическая программа. Пристальный взгляд на актуальные темы.
-
Программа «Экстренный вызов»
Специально для Вас мы оказываемся на месте ЧП первыми! Проводим журналистские расследования и не боимся общаться с самыми опасными преступниками.
-
ДПС - Дорога. Перекресток. Судьба
"ДПС" - в помощь пешеходам и автолюбителям! Актуальная информация, ежедневная сводка ДТП, уникальное видео и неожиданные рейды ГИБДД!
-
УТРО. НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Мы не призываем Вас любить Утро. Мы даем Вам утреннюю порцию реальности, хорошего настроения и больше…НИЧЕГО ЛИШНЕГО.
Включайтесь! По будням с 7 до 10 Утро на телеканале ОТС.
-
Телевизионный проект "ПАТРИОТ"
Такой армию не показывал никто. Уникальный проект на российском телевидении.
-
Город спорта – Город побед
В программе рассказывается о паралимпийских, сурдлимпийских, индивидуальных и не олимпийских видах спорта. Программа «Город спорта – Город побед» - это еженедельный вестник о том, как развивается спорт в Новосибирске.
-
Про Здоровье с Натальей Цопиной
Здоровье-одна из самых важных составляющих в жизни человека. В программе вы увидите лучших врачей города и области, узнаете о новых методах лечения, поймете, на каком уровне находится медицинское обслуживание в нашем городе.
Наши информационные партнеры
|
|
|
|
|
|
|
|