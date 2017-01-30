Новости.отс
Пн 30 января 2017
Новосибирск -24C
Самые Читаемые
Телепрограмма отс
-
10:0012.55, 14.25, 15.25, 17.55, 19.55, 23.25, 05.55 Большой прогноз
-
10:05"Жизнь, которой не было" Телесериал 7 серия
-
10:5013.35, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 00.30, 05.30 Погода
-
10:55"Жизнь, которой не было" Телесериал 8-9 серии
-
12:25Детское время на ОТС. Мультфильмы
-
13:00"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
-
13:10"Деловые новости"
-
13:15"СпортОбзор"
-
13:25"ДПС"
-
13:35"Анюта" Телесериал 9-10 серии
-
15:30"ДПС"
-
15:40"СпортОбзор"
-
15:50"Деловые новости"
-
15:55"И это все о нем" Художественный фильм 1 серия
-
17:15"EUROMAX. Окно в Европу"
-
18:00"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
-
18:10"СпортОбзор"
-
18:20"ДПС"
-
18:35"Отдельная тема"
-
19:00"Хроники будущего. Будущие люди Земли"
-
20:00"ДПС"
-
20:10"Деловые новости"
-
20:20"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
-
20:30НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
-
21:00"Отдельная тема"
-
21:35"Мы странно встретились" Художественный фильм
-
23:00"Пешком по области"
-
23:30НОВОСТИ ОТС
-
00:00"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
-
00:15"Деловые новости"
-
00:20"ДПС"
-
00:30"Сестренка" Художественный фильм
-
02:00"Жизнь, которой не было" Телесериал 10-12 серии
-
04:15"Барбара Брыльска. Мужчины не имеют шанса"
-
05:05"Аида Ведищева. "Играя звезду"
ПРОМО КАДРЫ
-
"СЛЁЗЫ ПОБЕДЫ"
«Слёзы Победы» - серия роликов с воспоминаниями новосибирцев, свидетелей страшных лет – тех, кто пер...
-
ПАТРИОТ
Такого еще не было на российских экранах. Реалити-шоу в отряде специального назначения. Камеры работ...
Популярное в эфиреПоказать еще
-
ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ
Итоговый выпуск Новостей – это полная информационная картина дня. Редакция службы информации - представляет зрителю подробный рассказ о важных событиях, фактах, происшествиях и прецедентах которые привлекли внимание журналистов.
-
ИТОГИ НЕДЕЛИ
«ИТОГИ НЕДЕЛИ» - еженедельная информационно-аналитическая программа. Пристальный взгляд на актуальные темы.
-
Программа «Экстренный вызов»
Специально для Вас мы оказываемся на месте ЧП первыми! Проводим журналистские расследования и не боимся общаться с самыми опасными преступниками.
-
ДПС - Дорога. Перекресток. Судьба
"ДПС" - в помощь пешеходам и автолюбителям! Актуальная информация, ежедневная сводка ДТП, уникальное видео и неожиданные рейды ГИБДД!
-
УТРО. НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Мы не призываем Вас любить Утро. Мы даем Вам утреннюю порцию реальности, хорошего настроения и больше…НИЧЕГО ЛИШНЕГО.
Включайтесь! По будням с 7 до 10 Утро на телеканале ОТС.
-
Телевизионный проект "ПАТРИОТ"
Такой армию не показывал никто. Уникальный проект на российском телевидении.
-
Город спорта – Город побед
В программе рассказывается о паралимпийских, сурдлимпийских, индивидуальных и не олимпийских видах спорта. Программа «Город спорта – Город побед» - это еженедельный вестник о том, как развивается спорт в Новосибирске.
-
Про Здоровье с Натальей Цопиной
Здоровье-одна из самых важных составляющих в жизни человека. В программе вы увидите лучших врачей города и области, узнаете о новых методах лечения, поймете, на каком уровне находится медицинское обслуживание в нашем городе.
Наши информационные партнеры
|
|
|
|
|
|
|
|