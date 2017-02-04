Новости.отс
Сб 4 февраля 2017
Новосибирск -5C
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Телепрограмма отс
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13:20"И это все о нем" Художественный фильм 3-4 серии
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15:45"Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда"
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16:40"Патриот"
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17:20ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь (Новосибирская область) - Амур (Хабаровск). Прямая трансляция
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20:00"ИТОГИ НЕДЕЛИ"
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20:45"Юбилейный концерт Льва Лещенко"
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23:25"Основной элемент. Механизмы боли"
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23:55ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь (Новосибирская область) - Амур (Хабаровск). Повтор
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02:15"Морозов" Телесериал 1-4 серии
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05:40"Помнить буду"
ПРОМО КАДРЫ
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"СЛЁЗЫ ПОБЕДЫ"
«Слёзы Победы» - серия роликов с воспоминаниями новосибирцев, свидетелей страшных лет – тех, кто пер...
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ПАТРИОТ
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